Kadîrov face un nou spectacol online, după ce SBU l-a dat în urmărire: ”Nu trebuie să mă căutați. Spuneți locul și ora”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a inclus pe liderul cecenilor, Ramzan Kadîrov, pe lista persoanelor date în urmărire.

Informația apare pe site-ul Ministerului ucrainean de Interne, care spune despre acesta că este ”o persoană care se ascunde de autoritățile pentru o anchetă preliminară”.

Kadîrov este acuzat de încălcarea integrității teritoriale și inviolabilității Ucrainei și de planificarea, pregătirea, declanșarea și desfășurarea unui război de agresiune.

Dacă va fi prins, liderul cecen riscă până la 15 ani de închisoare.

Kadyrov is listed as "a person hiding from the pre-trial investigation authorities." pic.twitter.com/fZk7rGxKQ8— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2022