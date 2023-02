Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, un aliat al președintelui rus, a lansat un nou avertisment la adresa Poloniei.

El a transmis, într-o postare pe Telegram, că Rusia ar trebui să ”denazifice și să demilitarizeze” Polonia în continuare.

Ads

”Ce se întâmplă dacă, după finalizarea cu succes a NMD (National missile defense), Rusia începe să denazifice și să demilitarizeze următoarea țară? La urma urmei, după Ucraina, Polonia este pe hartă! Nu voi ascunde că eu personal am o astfel de intenție. Eu personal am o astfel de intenție și am declarat în repetate rânduri că lupta împotriva satanismului trebuie să continue în toată Europa și, în primul rând, pe teritoriul Poloniei”, a declarat Kadîrov, potrivit Știrile PROTV.

Liderul cecen a mai susținut că ”operațiunea militară specială” din Ucraina se va încheia până la finalul acestui an, adăugând că ”Occidentul va cădea în genunchi”.

”Operațiunea militară specială se va încheia înainte de sfârșitul acestui an. Țările europene vor recunoaște că au greșit, Occidentul va cădea în genunchi și, ca de obicei, țările europene vor trebui să coopereze cu Federația Rusă în toate domeniile. Nu ar trebui să existe și nu va exista niciodată o alternativă la acest lucru”, a mai spus Kadîrov.

Ads

Potrivit autorităților de la Kiev, Rusia pregătește o nouă ofensivă în Ucraina.

Nu este prima dată când liderul Ceceniei a amenințat Polonia. Anul trecut, el a anunțat că are în plan un atac asupra acestei țări.

”Ucraina este deja o problemă închisă. Sunt interesat de Polonia. După Ucraina, dacă există o comandă, vom arăta ce suntem capabili să facem acest lucru în 6 secunde”, declara atunci Kadîrov.