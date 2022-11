Putin ar plănui a doua rundă de mobilizare, la începutul lui 2023. Anunțul unui oficial ucrainean

Anton Gerașcenko, consilierul ministrului ucrainean de Interne, susține că Rusia se pregătește pentru o a doua rundă de mobilizare.

Potrivit oficialului de la Kiev, Kremlinul ar plănui să înroleze până la 700.000 de oameni, în ianuarie.

Russians are starting to be quietly unhappy about authorities - they can't understand losses in praised army.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 22, 2022