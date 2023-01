Primirea organizată de Rusia pentru noua ambasadoare a Statelor Unite la Moscova: ”America este o țară teroristă” VIDEO

Lynne Tracy a ajuns în urmă cu câteva zile la Moscova, pentru a-și prelua postul de ambasadoare a SUA în Rusia.

Luni, 30 ianuarie, Lynne Tracy a mers la Ministerul rus de Externe pentru a-și prezenta acreditarea.

Acolo, ea a fost întâmpinată de un grup de protestatari care aveau pancarte și sloganuri cu mesaje anti-SUA. Printre aceștia se aflau și minori.

”Tancurile voastre ucid civili”, scria pe una dintre pancarte, în condiţiile în care tancurile americane anunţate de Washington ca ajutor pentru Ucraina nu au ajuns încă la Kiev, livrarea lor fiind posibilă abia peste câteva luni.

A crowd of "protesters" has already been prepared. pic.twitter.com/CmmjTp79So— NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2023