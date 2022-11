Propagandistul preferat al lui Putin, demonstrează rezistența echipamentelor militare: ”Calitatea e excelentă, totul e în regulă!” VIDEO

Vladimir Soloviov, cunoscut ca propagandistul preferat al președintelui rus, Vladimir Putin, și-a exprimat în direct nemulțumirea față de criticile aduse de recruți în ceea ce privește echipamentele militare pe care le-au primit pe frontul din Ucraina.

În încercarea de a-i convinge pe ruși că echipamentele sunt rezistente, el a făcut o ”demonstrație” penibilă într-un studio TV, în direct.

Înregistrarea a fost postată pe Twitter de jurnalistul BBC Francis Scarr.

Soloviov și-a început monologul adresat celor ”care se plâng de ce primesc” prin a întreba: ”Ce oferă Moscova?”

”Ei spun că plăcuțele din vestele lor antiglonț nu sunt cele care trebuie. Ei spun că toate sunt lucruri greșite. Aceasta este vesta antiglonț”, spune propagandistul în timp ce prezintă o vestă.

”Poți s-o iei pe cap sau s-o dai jos, indiferent ce faci cu ea nu se va sparge. Ochelarii tactici sunt excelenți. Casca are tot ce-i trebuie și nu lipsește nimic.

Uitați-vă și voi, calitatea este excelentă! Totul e în regulă”, a mai spus Soloviov, înainte de a-și pune casca pe cap. „Grozav!”, conchide acesta după probarea echipamentului, potrivit Adevărul.

With more and more videos circulating of mobilised Russian troops complaining about their kit, Vladimir Solovyov has taken it upon himself to set the record straight and show them what he was given on his jolly to a Russian military Potemkin village in Donbas pic.twitter.com/QeF1MzHkt5— Francis Scarr (@francis_scarr) November 15, 2022

Soloviov a mai spus că va merge la un poligon pentru a testa vesta antiglonț și o cască pe care a prezentat-o, de asemenea, în emisiune, indicând ulterior că aceasta are toate lucrurile necesare unui militar.

El a continuat să prezinte echipamente pe care, teoretic, ar trebui să le primească recruții ruși, precum cotiere și genunchiere.

”Mai mult, primiți mănuși, toate acestea sunt plătite de Moscova. Ce mai vreți în afară de astea? Izoprenuri, primiți și un sac de dormit. Ia uite-l aici. Aveți un sac de dormit, aveți în plus și cizme Yeti”, le-a mai transmis Soloviov recruților ruși care s-au plâns de lipsa echipamentelor.

După ce Putin a anunțat mobilizarea parțială în Rusia, mai mulți recruți au postat clipuri video în care se plâng de echipamentele primite, instruire sau condițiile în care sunt ținuți.