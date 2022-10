Propagandiștii ruși au distribuit pe rețelele de socializate un live făcut de Diana Șoșoacă, în care senatoarea declară că războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu este treaba NATO.

În videoclipul respectiv, Șoșoacă îl amenință pe președintele Klaus Iohannis cu închisoarea pentru înaltă trădare și critică decizia privind trimiterea trupelor SUA în țara noastră.

”E treaba lor ce fac acolo (Rusia și Ucraina - n.r.). Nu e nici problema României, nici a lui NATO, nici a Uniunii Europene. (...) De aceea, ce vreți să faceți voi, inclusiv NATO, iar proștii noștri de conducători răspund la ordine, este un act de înaltă trădare față de România. Dacă îndrăzniți să băgați România în război, și noi vă vom băga în închisoare pentru înaltă trădare”, i se adresează Diana Șoșoacă președintelui Klaus Iohannis în postarea de pe pagina ei de Facebook.

Userul @ivan_8848 de pe Twitter apare pe o listă de propagandiști ruși și „idioți utili” ai Moscovei, întocmită de un blogger olandez, notează Digi24.

Postarea a fost preluată și distribuită pe mai multe conturi de Twitter, în diferite limbi. Clipul poate fi văzut aici sau aici.

Mai mult, propagandiștii au falsificat imagini și sloganuri, folosindu-se de un video de la un protest din București, susținând că oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta față de venirea trupelor NATO.

”Proteste în România. Românii sunt împotriva venirii trupelor NATO în țara lor. Ei au strigat sloganuri "Nu suntem platformă de sprijin", "Opriți ajutoarele pentru Ucraina", a "tradus" Marina Alikantes strigătele de "Libertate! Libertate!" de la un protest care a avut loc în București.

Romanians are against the transfer of NATO troops to the country.

The protesters came up with the slogans "We are not a foothold" and "Stop feeding Ukraine."

All clashes ended. pic.twitter.com/n4fGLjD4GO— marina alikantes (@Marianna9110) October 25, 2022