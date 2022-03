Un propagandist de top al Kremlinului amenință Occidentul: "Dacă aveți impresia că ne oprim la Ucraina, mai gândiți-vă!" VIDEO

În lumea suprarealistă a televiziunii de stat ruse, țara condusă de Putin este pe cale să învingă în războiul său împotriva Ucrainei, care este prezentat ca o bătălie împotriva Statelor Unite și a NATO.

Potrivit propagandiștilor de top de la Kremlin, este doar o chestiune de timp până când Occidentul își va recunoaște înfrângerea, va plăti despăgubiri Moscovei, altfel riscă chiar un atac nuclear.

Vladimir Soloviev, gazdă a unei emisiuni difuzate pe canalul Rusia 1, a amenințat flagrant țările occidentale: „Dacă voi credeți că ne vom opri în Ucraina, gândiți-vă la asta de 300 de ori. Permiteți-mi să vă reamintesc că Ucraina este doar o etapă intermediară”.

What are we telling you all these days, Western democracies? pic.twitter.com/0311KRiumB— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 15, 2022