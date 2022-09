Momentul emoționant când un profesor din Ucraina revine în sala de clasă direct de pe front VIDEO

Un profesor din Ucraina a fost filmat în timp ce și-a surprins elevii în clasă, unde a revenit direct de pe front.

Videoclipul, postat pe Twitter de Anton Gherașenco, fost ministru adjunct la Afacerilor Interne al Ucrainei, a fost filmat la școala Velykokliuchivska.

Când l-au văzut, elevii l-au îmbrățișat bucuroși pe profesorul Roman Palamarhuk, care era îmbrăcat în haine militare.

This is how his students welcomed him.

Roman Palamarchuk, P.E. teacher at Velykokliuchivska school, and his students are in this video.

