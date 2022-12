Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat vineri, 2 decembrie, că a mers în Donbas, în regiunile ocupate de trupele ruse.

În anunțul făcut pe Telegram, primarul a transmis că a ajutat la ”stabilirea granițelor.”

”Îi ajutăm pe băieții noștri (trupele ruse – n.red.) de pe linia de apărare să echipeze liniile: șanțuri antitanc, tranșee. Instalăm generatoare, sobe, restabilim iluminatul. Construim posturi medicale”, a scris primarul Moscovei.

Sobianin a precizat că s-a întâlnit cu muncitori în construcții și cu personalul militar, inclusiv cu soldații mobilizați capitala Moscovei

Fotografiile postate de primar au fost distribuite și de canalul Nexta.

Judging by the photos, he took some pictures so that the propagandists Solovyov and Skabeeva had content, ate a couple of sandwiches with tea and left to enjoy a luxurious life in Moscow,and invaders would go to die near Bakhmut. pic.twitter.com/ueF0oLvXs7— NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2022