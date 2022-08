Comisia Europeană a anunțat marți, 30 august, că va trimite 5,5 milioane de pastile de iodură de potasiu pentru persoanele care locuiesc în vecinătatea centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, potrivit BBC.

Comisia a mai precizat că va continua să monitorizeze situaţia.

On 🇺🇦's request, we've mobilised via #EUCivPro 5.5 million potassium iodide tablets for the safety of people living around the plant.

We continue to monitor the situation.#StandWithUkraine— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 30, 2022