Un parașutist rus, veteran din Cecenia, ucis la doar câteva zile după sosirea în Ucraina: ”I-a fost foarte frică să meargă acolo” FOTO

Un parașutist rus în rezervă, care avea experiență de luptă în Cecenia, a murit la doar zece zile după ce a fost trimis în Ucraina, în cadrul mobilizării parțiale, relatează Sky News.

Artem Nebaev, în vârstă de 40 de ani, a primit citație pe 28 septembrie și a fost ucis pe 8 octobrie, în Herson.

Informația a apărut pe un cont de Twitter numit ”Ofițeri ruși uciși în Ucraina”, care colectează relatările mass-media despre soldații care au murit pe front.

Only 10 days passed between his mobilization and his death. Artyom Nebayev, a retired paratrooper reconnaissance officer with experience in the Chechen war, was summoned on 28 September and was killed on 8 October near Ishchenkа, Kherson region. pic.twitter.com/onrhcVagOp— Russian Officers killed in Ukraine 🇨🇿🇺🇦 (@KilledInUkraine) October 19, 2022