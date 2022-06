Autoritățile din orașul Irpin au inaugurat un complex inedit pentru zeci de locuitori care au rămas fără adăpost.

Orașul Irpin din regiunea Kiev a fost bombardat intens încă din primele zile ale războiului, majoritatea caselor fiind distruse.

Acum, peste 20 de familii locuiesc în vagoane de tren, pe calea ferată.

”Orașul de fier” se află la aproximativ 10 minute de gară și este păzit în permanență.

Train cars were remodeled to accommodate people. Yesterday they even had a house/train warming party. pic.twitter.com/TxzuvRSLxQ— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 19, 2022