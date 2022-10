Rusia: Nuntă în grup. Recruții s-au grăbit să se căsătorească înainte de a ajunge pe front VIDEO

Mai mulți recruți ruși au participat la o căsătorie în grup, la Sankt Petersburg, înainte de a fi trimiși pe front în Ucraina, relatează Sky News.

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, zeci de cupluri au participat la ”căsătoria în masă”.

This is a fast-track mass wedding for Russian conscripts in St Petersburg

According to this local TV report, being mobilised to fight in Ukraine is now considered a valid reason for speeding up the marriage registration processhttps://t.co/4f13rGURPa pic.twitter.com/puhvVkCQRD— Francis Scarr (@francis_scarr) October 15, 2022