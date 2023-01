Noul erou al Ucrainei, după atacul zdrobitor de la Makiivka. ”Căpitanul Himars”, mesaj pentru soldații ruși VIDEO

Lovitura puternică dată armatei ruse în noaptea de Revelion, când clădirea din Makiivka a fost atacată cu rachete Himars, este speculată la maximum de Ucraina.

Aceasta a fost cea mai mortală lovitură împotriva soldaţilor ruşi de până acum în război, generând furie și critici în Rusia.

Ministerul rus al Apărării a confirmat moartea a 89 de soldați, în timp ce ucrainenii susțin că numărul victimelor este de ordinul sutelor.

După ce soldații ucraineni au postat pe rețelele de socializare un videoclip cu un sistem HIMARS împodobit cu luminițe de Crăciun, centrul de comunicare strategică al Forțelor Armate ucrainene a distribuit un videoclip de pe un canal anonim numit Capitan Himars.

În înregistrare, un soldat ucrainean le transmite un mesaj rușilor în timp ce în apropiere trage o baterie de rachete HIMARS.

”Soldați ruși, dați-mi coordonatele locurilor în care se află blindatele, posturile de comandă, depozitele de arme și combustibil și nu vă voi lovi pozițiile. Vă veți salva viețile și pe ale prietenilor voștri”, a transmis soldatul ucrainean, acoperit de praful de la tirul de rachete.

"Russian soldier!

Give me the coordinates of the places where the armored vehicles are concentrated, headquarters, ammunition are located and I will not hit the positions.

That way you will save your your friends lives." pic.twitter.com/8tNGr4qAVX— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2023