Un soldat ucrainean le-a transmis tuturor mamelor celor care se află pe front un mesaj emoționant în care le promite că se vor întoarce toți acasă.

Într-o postare distribuită pe Twitter, soldatul apare pe un câmp cu zăpadă, în spatele său fiind mai mulți camarazi.

Bărbatul le transmite celor de acasă că nu au motive să își facă griji pentru că au echipamente bune.

”Bună, mama! Am mâncat, m-am îmbrăcat gros, mi-am pus căciulă și merg la plimbare. Să nu-ți faci griji, sunt cu prietenii mei. O să fim cuminți. De fapt, mesajul ăsta nu e doar pentru mama mea, ci pentru toate mamele noastre care ne iubesc, ne așteaptă și își fac griji pentru noi. Știu că nu ne-ați crescut să mergem la război, dar ne-ați crescut să fim bărbați. Și când țara noastră a dat de greu, am plecat să apărăm cel mai prețios lucru pe care îl avem. Așteptați-ne, o să ne întoarcem toți și-o să ne certați din nou, o să ne arătați ce greșim și-o să ne faceți ceva bun de mâncare. Ne vedem acasă”, a declarat soldatul, potrivit Digi24.ro

