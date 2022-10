Armata rusă a înregistrat regrese în Ucraina şi a pierdut sectoare-cheie pe front după declanșarea contraofensivei ucrainene, cu excepţia notabilă a Bahmut, unde ea avansează datorită mercenarilor grupului paramilitar Wagner, trupe auxiliare considerate acum indispensabile, relatează AFP miercuri, 19 octombrie, într-o amplă analiză.

Wagner ”este pe cale să demonstreze că este forţa de infanterie cea mai capabilă de care dispune în prezent armata rusă. Totuşi, ştacheta nu este foarte ridicată, ţinând cont de performanţele foarte modeste” ale trupelor regulate, consideră Philip Wasielewski, cercetător în cadrul institutului american Foreign Policy.

În contextul în care armata rusă cedează teren aproape peste tot, în special în sud în apropiere de Herson şi în nord-est în apropiere de Harkov, Bahmut (est) reprezintă un punct dificil pentru forţele ucrainene.

Şi lupta, potrivit combatanţilor ucraineni cu care France Presse a discutat la faţa locului, s-a transformat în confruntări cu mercenarii de la Wagner.

Moscova a dezminţit mereu legăturile cu grupurile paramilitare şi Wagner nu are o existenţă legală în Rusia, unde societăţile militare private sunt interzise de lege.

Masca a căzut totuşi pe jumătate, după ce Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat de Kremlin, a recunoscut la sfârşitul lui septembrie că a fondat Wagner în 2014, calificând organizaţia drept un ”pilon” al apărării intereselor ruseşti.

Mercenarii săi, a căror prezenţă a fost documentată de opt ani în Siria de partea regimului lui Bashar al-Assad, sau în Libia, se află acum în Republica Centrafricană sau în Mali, unde sunt acuzaţi cu regularitate de comiterea de abuzuri împotriva populaţiilor civile.

”Muzicieni” şi ”orchestră”

Deloc sau puţin prezenţi în Ucraina la începutul invaziei ruseşti, ”ei au devenit din ce mai vizibili şi din ce în ce mai afiliaţi statului rus. Dar nu fac parte oficial din armata rusă şi în asta constă utilitatea lor”, subliniază Tracey German, profesoară de apărare şi securitate la King's College London.

”Ei acţionează ca un multiplicator de forţă pentru Rusia”. Pe de altă parte, ”armata rusă a suferit pierderi foarte semnificative, dar în cazul Wagner statul rus nu a furnizat cifre privind pierderile”, afirmă Tracey German.

Pe reţelele sociale, conturile afiliate Wagner reiau în mare parte retorica Kremlinului, afirmând că luptă în Ucraina pentru ”a elibera Donbasul” şi a-i alunga pe ”ucronazişti”. Însă grupul, al cărui stindard este un cap de mort în centrul unui vizor roşu pe fond negru, îşi cultivă şi unicitatea, membrii săi supranumindu-se ”muzicieni” şi vorbind despre ”orchestră” pentru a-şi desemna organizaţia.

În special Wagner nu ezită să-şi pună în prim-plan rolul în lupte. Implicarea crescândă a mercenarilor ”reflectă degradarea generalizată a armatei şi a comandamentului ruseşti”, subliniază Karolina Hird, din cadrul centrului de cercetare american Institute for the Study of War.

”Am văzut o nouă retorică, generată de avansurile Wagner, care prezintă acum grupul ca prima forţă de lovire a Kremlinului” în această regiune, subliniază cercetătoarea, semn al unei posibile lupte pentru influenţă în cadrul puterii ruse.

Luptă pentru influenţă?

”Pare că Prigojin încearcă să-şi atragă favorurile Kremlinului scoţând în evidenţă propria sa influenţă şi câştigurile teritoriale realizate de trupele sale”, atrage atenţia Karolina Hird.

Miercuri, şeful Wagner a anunţat că grupul său a început construcţia unei linii fortificate de apărare în regiunea Lugansk, în estul Ucrainei, anexată de Moscova în septembrie. El a subliniat totuşi că această linie de apărare nu ar trebui să fie ”necesară” în confruntarea cu armata ucraineană, ”simpla prezenţă a unităţilor Wagner pe linia frontului fiind deja un zid de netrecut”, potrivit lui.

Printre atuurile grupului, Philip Wasielewski indică ”un comandament puţin mai bun”, efective adesea recrutate în trecut din rândul forţelor speciale ruse, o coeziune şi un moral mai bune datorită în special salariilor primite.

”Întrebarea este cât timp acest nivel poate fi menţinut” în contextul în care luptele continuă şi pierderile cresc, se întreabă acest expert.

La mijlocul lui septembrie - după toate probabilităţile - Evgheni Prigojin a apărut într-un videoclip în care le vorbeşte cu insolenţă deţinuţilor dintr-un penitenciar rusesc, cerându-le să se angajeze la grupul Wagner şi să plece să lupte în Ucraina, în schimbul unei amnistii.

Dar ”dacă din ce în ce mai mult cei care au o experienţă militară profesionistă părăsesc câmpul de luptă - morţi sau grav răniţi - pierzi puţin câte puţin această experienţă, această instruire, acest lanţ de comandă”, a atras atenţia Wasielewski.

”Mi se pare complex să afirmi că Wagner ar fi capabil de unul singur să facă ceea ce comunicarea sa lasă să se înţeleagă. Probabil este un mod de a răspunde propriilor sale probleme de recrutare. În orice caz, Wagner nu va avansa fără restul armatei: nu sunt suficient de numeroşi pentru a putea, de unii singuri, să reuşească o ofensivă de amploare”, afirmă Yohann Michel, cercetător în cadrul International Institute for Strategic Studies.