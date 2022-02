Marea Britanie intensifică avertismentele: jumătate din forțele ruse mobilizate în apropierea Ucrainei sunt la 50 de kilometri de graniță

Marea Britanie crede că aproape jumătate dintre forțele ruse care s-au adunat în apropierea Ucrainei se află acum la 50 de kilometri de graniță, lucru complet discordant cu declarațiile de la Moscova conform cărora forțele sale au fost trimise înapoi în bazele inițiale.

Întăririle din 14 batalioane erau în curs de sosire, au adăugat oficialii pentru The Guardian, subliniind în același timp că un pod temporat a fost construit în Belarus în ultimele zile, ca exemplu de activitate militară neobișnuită.

Au existat dovezi, a spus o sursă din apărare, „că forțele ruse au părăsit locurile inițiale pentru zonele de desfășurare mai aproape de graniță”. Câteva ore mai târziu, președintele SUA, Joe Biden, a avertizat că un atac ar putea avea loc „în următoarele zile”.

Rusia a declarat în repetate rânduri că nu are intenția de a invada Ucraina și a anunțat marți, 15 februarie, retragerea trupelor din Crimeea, însoțită de videoclipuri cu tancuri încărcate în trenuri de transport.

Dar Marea Britanie, alături de SUA, și-au intensificat avertismentele. Podul de pontoane, dezvăluit în imaginile din satelit, a fost construit la opt kilometri de granițele Ucrainei peste râul Prîpeat, în zona de excludere a reactorului de la Cernobîl, ca parte a exercițiilor comune în curs de desfășurare în Belarus.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a lansat și un scurt videoclip în care spune că nu a văzut „nicio dovadă că forțele ruse se retrag din regiunile de frontieră cu Ucraina”, cu o hartă care arată o posibilă invazie pe mai multe axe.

Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022