Președinta legislativului european, Roberta Metsola, a anunțat joi, 2 iunie, că lobbyiştilor ruşi li s-a impus interdicția de intrare în Parlamentul European.

În anunțul făcut pe Twitter, președinta P.E. a transmis că Europa trebuie să se protejeze de influenţa Kremlinului şi de propaganda privind războiul din Ucraina.

Rusia a invadat Ucraina în urmă cu peste trei luni, atacând oraşe şi infrastructura civilă şi declanşând mai multe runde consecutive de sancţiuni ale UE împotriva Moscovei.

We must not allow them any space to spread their propaganda false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.

We will remain united strong against autocrats.— Roberta Metsola (@EP_President) June 2, 2022