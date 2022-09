Jurnaliștii Știrilor TVR trimiși în Ucraina au trăit momente de spaimă teribilă când, în timp ce se pregăteau să filmeze un nou reportaj, două bombardamente puternice au zguduit zona în care se aflau.

Potrivit trimisului special Alexandru Costache, echipa se afla la intrarea în Kupiansk.

Momentul a fost surprins de cameramanul Bogdan Militaru.

”Trebuie să recunosc că în acel moment m-a cuprins frica pentru că nu știam câte lovituri vor mai fi. Am alergat instinctiv către mașină, iar militarii de la check-point au strigat la noi să ne aruncăm pe burtă ceea ce am și făcut lângă roată. Acolo m-am simțit cumva mai în siguranță, dar nu știam ce să facem. Militarii au strigat din nou către noi înjurând ceva de genul Blyad (Fuck it!), plecați dracu mai repede de aici! Ceea ce am și făcut în grabă”, a scris Alex Costache pe Facebook.

”Eram la intrarea în Kupiansk, iar armata nu ne-a lăsat să intrăm pentru că erau bombardamente. Noi eram cam amărâți din cauza acestui lucru, dar până la urmă am înțeles de ce nu am fost lăsați”, a mai spus trimisul special al TVR în Ucraina.