Joe Biden refuză oficial să clasifice Rusia ca stat sponsor al terorismului. Motivele invocate de liderul american

Casa Albă a anunțat vineri, 6 septembrie, că președintele Joe Biden a luat decizia finală de a nu clasifica Rusia drept stat sponsor al terorismului, potrivit Visegrad 24.

Biden consideră că o astfel de decizie ar putea determina Rusia să rezilieze acordul care permite exporturile alimentelor ucrainene.

The White House has announced that President Biden has taken the final decision not to classify Russia as a state sponsor of terrorism.

