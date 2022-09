Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat un răspuns evaziv vineri, 30 septembrie, privind cererea Ucrainei de a obține o procedură rapidă de aderare la Alianță.

Șeful NATO a fost întrebat dacă Alianța va lua în considerare cererea Ucrainei, aşa cum s-a întâmplat cu Suedia şi Finlanda.

”Fiecare democraţie din Europa are dreptul să aplice pentru a deveni membru al NATO şi aliaţii NATO respectă acest drept şi am spus de mai multe ori că uşa NATO rămâne deschisă şi am demonstrat asta în ultimii ani. Aliaţii NATO, când s-au întâlnit la Summit-ul NATO de la Madrid, au afirmat foarte clar că sprijinim dreptul Ucrainei de a-şi alege propriul drum, de a decide din ce structuri de securitate vrea să facă parte. Decizia de acordare a statutului de membru trebuie luată de toţi cei 30 de aliaţi şi luăm aceste decizii prin consens”, a explicat el.

El a subliniat că acum preocuparea este de a oferi sprijin imediat Ucrainei şi a o ajuta să se apere de invazia brutală a Rusiei.

Vineri, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va cere în mod oficial o ”aderare accelerată la NATO”, imediat după ce Rusia a mediatizat anexarea ilegală a patru regiuni din Ucraina.