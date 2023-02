Istoricul Armand Goşu, cel mai respectat specialist român în problemele spațiului ex-sovietic, a anunțat că autoritățile de la Moscova l-au pus pe lista ”agenților străini”.

”Urmează să fiu inclus în "registru". M-au pus pe listă aceeași zi cu generalul în rezervă Ben Hodges.

Sunt într-o companie foarte onorabilă, alături de oameni politici din diverse generații (fostul premier Kasianov, Hodorkovski, Ilia Azar, Ilia Iașin, Oleg Kașin etc), de ziariști, profesori sau comentatori ruși de top (alături de unii dintre ei am lucrat în timp, fie la Moscova, în office BBC, fie prin alte țări): Konstantin Eggert, Ekaterina Șulman, Sașa Golț, Andrei Zubov, Vladislav Inosemțev, Maksim Kaț etc). Lista a fost publicată astăzi, 8 februarie, în " Vajnîie istorii", a scris istoricul pe Facebook.

Lista a fost dezvăluită de istories.media, care amintește că, după invazia Rusiei în Ucraina, Kremlinul și-a intensificat eforturile de a opri informațiile care contraziceau poziția oficială în legătură cu ”operațiunea militară specială”. Aproape toate mass-media independente au fost recunoscute ca agenți străini și blocate în Rusia, iar lista este actualizată săptămânal cu noi nume ale jurnaliștilor independenți, opoziției, activiștilor, actorilor, muzicienilor și alții.

Din 2020 până în 2022, autoritățile din Rusia au colectat informații despre 804 persoane pentru a le include pe lista ”agenților străini”. 139 dintre acestea au fost deja înscrise în registrul oficial.

Armand Goșu este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității București. Este specialist în istoria Rusiei și predă cursuri despre istoria URSS și politica internă și externă a Federației Ruse.

De la începutul războiului din Ucraina, istoricul a făcut mai multe analize privind înfrângerile suferite pe front de armata lui Putin și deciziile pe care le-a luat, criticând și lipsa de inițiativă arătată de diplomația autohtonă în criza ucraineană.