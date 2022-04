De ce se tem rușii cel mai mult. 70% dintre ei depind de regimul lui Putin INTERVIU

Kalev Stoicescu, diplomat eston născut la Constanța, în prezent expert la Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate (ICDS) din Estonia, a acordat un amplu interviu Ziare.com, în care a explicat ce vrea să obțină Vladimir Putin prin războiul dus în Ucraina, susținerea pe care o are liderul rus în țara sa și ce finalitate ar putea avea conflictul.

Indiferent câte canale de presă interzice Kremlinul, informația tot ajunge la cetățenii ruși, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. Luând în calcul că este aproape imposibil ca informația despre barbaria care se întâmplă în Ucraina să nu ajungă la populația rusă, cum de sunt atât de mulți care susțin acest lucru?

Kalev Stoicescu: Acum sunt deja peste 40 de zile, adică informația a penetrat. [...] În primul rând, această propagandă și ideologie a regimului lui Putin a scos la iveală cele mai josnice instincte ale oamenilor. Poate că orice om are aceste instincte, însă acestea, în lumea civilizată, în lumea liberă, acestea sunt undeva ascunse și nu ies niciodată la iveală. Acolo, s-au ridicat la suprafață aceste instincte de violență.

Al doilea lucru este că lor le e frică. Și deja și „Putinului colectiv”. Ar fi incorect să presupunem că ei nu-și dau seama că sunt în pericol. Pentru că ei deja vorbesc, și în media putem citi observații făcute de membri ai regimului lui Putin, că este o situație existențială pentru Rusia. Nu existențială pentru regim, ci pentru Rusia, fiindcă ei au pus deja de mulți ani semnul de egalitate între Putin și regimul lui și Rusia. Și acești ruși îndobitociți nici măcar nu au puterea să gândească și să înțeleagă că acest Putin nu este veșnic. Poate că mai trăiește câțiva ani sau câteva luni, noi nu știm, și va fi Rusia și după Putin. Dacă Putin și regimul lui se prăbușesc, asta nu înseamnă că Rusia s-a dus de pe fața Pământului.

Și al treilea lucru este că acesta este un proiect al generației lui Putin. Oameni care sunt undeva în jur de 70 de ani și mai mult și care trăiesc cu o traumă mentală că de ce s-a dizolvat și a dispărut Uniunea Sovietică și acel fel de trai. Dacă ne uităm la sondaje de opinie făcute în Rusia, undeva la 70% sunt nostalgici în legătură cu Uniunea Sovietică. Au vrut Uniunea Sovietică... au Uniunea Sovietică acum. Ce vrei, aia ai. Sunt împotriva Vestului, o să aibă deficite, o să aibă toate acele lucruri „bune” din Uniunea Sovietică, pentru că acum au dorit-o, acum o au. […] Oamenii din Rusia au frică de regim și de represiune, dar au și frică pentru ziua de mâine. Cam 70%, același procent, sunt aceia care direct sau indirect depind de stat. Ei vor această stabilitate și pentru ei statul este garanția și se simt obligați să susțină statul și politica statului.

Lucrurile nu s-au schimbat. Nu a fost niciodată democrație în Rusia. Nici în anii '90, sub Elțîn. Ei nu știu ce este democrația, ei nu înțeleg și nu vor democrație. Și din cauza asta vom avea zeci, sute de ani probleme cu Rusia. Pentru că noi am încercat de mult să le explicăm acelor ruși, cel puțin care se numeau democrați, pro-democrație, pro-Occident, că și țările democratice din Vest s-au războit, însă nu între ele. Două țări veritabil democratice niciodată în istorie nu s-au războit între ele, nu s-au invadat una pe alta.

Și acesta a fost și principiul de la OSCE, de exemplu, când sfârșitul Războiul Rece a fost declarat, bineînțeles, prematur, a fost principiul pe care chiar Lavrov (n.r. șef al diplomației ruse) l-a amintit, cu indivizibilitatea securității. Dar ei văd acest principiu în mod diferit. Adică rușii să intre pe ușă și să dicteze tot. Asta e interpretarea lor. Însă interpretarea de atunci a indivizibilității securității în Europa, acest spațiu atlantic de la Vancouver la Vladivostok, este că e o zonă stabilă democratică. Și că țări veritabil democratice nu se războiesc între ele. Acesta a fost și principiul pe care l-a adoptat Uniunea Europeană, la început. Acesta a fost și un proiect economic, dar și un proiect de pace. Și rușii, sub Putin, au ieșit din această zonă, în care cumva Elțîn ar fi fost. Nu era o democrație (n.r. Rusia sub Elțîn), însă, spre exemplu, presa era cât de cât liberă. Era un fel de amestec de sovietism, de capitalism ș.a.m.d. Însă nu era o țară groaznică cum este acum, sub Vladimir Putin. Cumva, am fi putut să ținem Rusia cât de cât mai democratică. Însă totul a dispărut. Fiindcă rușii nu înțeleg ce-i aia stat de drept, spre exemplu. La ei în țară există legea, dar ca în vremea lui Ludovic al XIV-lea, „l'état, c'est moi".

O problemă adusă în discuție în spațiul public este faptul că Occidentul nu înțelege cum gândesc rușii în mod fundamental și de aici derivă foarte multe clivaje.

Aceasta este doar o parte a medaliei. Chiar dacă, se presupunem că am înțelege mai bine. Acest lucru este necesar, dar nu suficient. Ceea ce e suficient e ceea ce trebuie să facem noi ca să ne apărăm și securitatea, și interesele în fața Rusiei. În vremea lui Putin, acești ultimi 22-23 de ani, noi am făcut anumite lucruri, și în NATO, și în Uniunea Europeană, însă mai mult eschivat, pentru că ne-a silit Putin să le facem. Nu le-am făcut din propria voință. Și acum și cu sancțiunile, și cu sectorul energiei, sunt lucruri pe care ar fi trebuit de mult să le facem.