Volodimir Saldo este şeful administraţiei civilo-militare rusă din regiunea Herson FOTO Official photo / euromaidanpress.com

Șeful administrației pro-ruse din regiunea ucrainană Herson ar fi fost otrăvit de doi angajați, relatează The New Voice of Ukraine.

Potrivit presei ucrainene, administraţia rusă îi suspectează pe menajera acestuia şi pe bucătarul care i-a pregătit masa în ziua în care a început să se simtă rău.

„La o jumătate de oră de când a terminat de mâncat, a experimentat o înceţoşare a conştiinţei, apoi i-au amorţit degetele. După alte câteva ore a leşinat. Doctorii locali i-au făcut o electrocardiogramă şi o tomografie, în urma cărora au exclus un infarct sau un atac cerebral”, a transmis administraţia de ocupaţie într-o actualizare legată de starea de sănătate a lui Saldo.

Ulterior, acesta a fost transportat în Crimeea.

„În prezent este la terapie intensivă cu diagnosticul de otrăvire cu o substanţă necunoscută. Rezultatele testelor vor arăta exact despre ce substanţă este vorba. Doctorii lui vor şti în câteva zile”, a relatat presa rusă.

Potrivit Euromaidan Press, care citează tot presa rusă, Saldo a fost transportat pe 6 august la Institutul Sklifasovski din Moscova, în comă indusă.

Secţia de terapie intensivă toxicologică a institutului este rezervată pacienţilor care au fost otrăviţi cu diverse substanţe chimice şi care necesită o detoxifiere de urgenţă a organismului. Este singurul laborator chimico-toxicologic din Moscova care e dotat cu aparatură de înaltă precizie ce permite determinarea substanţelor otrăvitoare, notează Adevărul.

Până acum, serviciul de presă al administrației pro-ruse din Herson a susținut că starea de sănătate a guvernatorului s-a deteriorat din cauza suprasolicitării.