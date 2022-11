Fiul de 15 ani al lui Kadîrov poartă un ceas de 1,4 milioane de dolari. Unde a fost făcută fotografia FOTO

Adam Kadîrov, unul dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost fotografiat în timp ce purta un ceas în valoare de peste 1,4 milioane de dolari.

Imaginea care a fost distribuită de Nexta a fost publicată inițial pe contul de Instagram al echipei lui Aleksei Navalnîi, cunoscutul opozant al președintelui rus, potrivit stirileprotv.ro

Adam Kadîrov, în vârstă de 15 ani, s-a fotografiat cu ceasul respectiv la mână la 23 octombrie, în Dubai, alături de luptătorul MMA cecen, Abdurakhman Dudaev.

The Audemars Piquet watch of the Royal Oak collection, which is visible on Adam Kadyrov's hand, was identified by Anti-Corruption Foundation investigator Oleg Yemelyanov. The watch is encrusted with diamonds. pic.twitter.com/21dz0SiFv0— NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2022