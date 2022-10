Explozie la un depozit de muniții din Belgorod. Rusia susține că Ucraina a bombardat clădirea VIDEO

O explozie la un depozit de muniții din orașul rus Belgorod a avut loc joi seară, 13 octombrie.

Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, care susține că depozitul a fost atacat de ucraineni. Potrivit acestuia, din primele informații, nu s-au înregistrat victime.

Ads

"In the village of the Belgorod region, as a result of the shelling of the AFU, an ammunition depot exploded. According to preliminary data, there are no victims or injured," the governor said.— NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2022