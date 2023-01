Noi justificări halucinante ale războiului din Ucraina au fost promovate de postul tv Rusia 1. În cadrul unei emisiuni, un propagandist a susținut că armata rusă ar fi putut câștiga în două sau trei luni, dar că războiul a fost prelungit deliberat.

Potrivit unei înregistrări pe care a distribuit-o canalul Nexta, unul dintre invitați a explicat că, deși are și unele ”consecințe negative”, prelungirea războiului are o ”semnificație foarte pozitivă”, întrucât a ajutat la ”mobilizarea spirituală a societății”.

🤡Propagandists on Orc-TV said they could have defeated Ukraine back in May but deliberately didn't do it because Putin wanted to carry out "spiritual mobilization" in Russia. Thus, they came to conclusion that death, destruction and financial losses also have "positive moments". pic.twitter.com/FaPn5h6oA0— NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2023

”În luna mai a anului trecut, puteam încheia "operațiunea militară specială". Am fi realizat o operațiune de încercuire, metoda clasică. Apoi îmi amintesc că am fost foarte derutat de o declarație a președintelui nostru (Vladimir Putin - n.red.), care a spus: "Nu o să facem un Stalingrad în Donbas." Deși era logic să procedeze așa, acum îmi dau seama cât de profundă a fost declarația. Imaginați-vă că am fi procedat așa (câștigarea rapidă a războiului - n.red.). Acum nu s-ar fi pus problema modernizării radicale a forțelor armate, care a fost anunțată. Nu am fi avut polarizarea spirituală despre care vorbeam mai devreme. Nu ar fi existat o mobilizare spirituală a societății. Nu mobilizare militară, ci mobilizare spirituală a societății. Dacă am fi făcut asta (să câștige războiul repede - n.red.), atunci nu ar fi fost create condițiile morale și fiziologice pentru reformele cu adevărat revoluționare care s-au format în țara noastră. Astăzi, prelungirea operațiunii speciale - care, bineînțeles, are și consecințe negative, asociate cu pierderea de vieți omenești, distrugeri, costuri financiare - are o semnificație foarte pozitivă”, a spus invitatul din platou, potrivit Digi24.