Ucraina a anunțat doborârea a patru elicoptere rusești în 18 minute: ”Stricau cerurile frumoase de toamnă”

Forţele armate ucrainene au anunţat miercuri, 12 octombrie, că au doborât patru elicoptere ruseşti în doar 18 minute, în sudul ţării, potrivit SkyNews.

Unităţile de rachete antiaeriene ale Forţelor ucraine Aeriene au vizat aeronavele ruseşti între orele locale 8.40 şi 8.58, miercuri dimineaţă.

”Acţiuni de luptă au fost efectuate cu încă două elicoptere, aşa că există o probabilitate mare ca numărul de elicoptere doborâte confirmate să crească”, au anunţat Forţele Ucrainene Aeriene într-un comunicat.

”Dimineață productivă, în stil ucrainean.Astăzi, în doar 18 minute, membrii armatei au doborât 4 elicoptere rusești care stricau cerurile frumoase de toamnă din sudul Ucrainei”, se arată în mesajul postat pe Defense of Ukraine.

Today, in just 18 minutes, service members of #UAarmy shot down 4 russian helicopters that were spoiling beautiful autumn skies in the south of Ukraine.

No place for Alligators here.

The local climate is hostile towards them. pic.twitter.com/KjT9U3GnPN— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022