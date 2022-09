Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat marți, 13 septembrie, că soldații au doborât prima dronă iraniană folosită de ruși, pe frontul din Harkov.

Potrivit armatei ucrainene, este vorba de un UAV kamikaze cu rază lungă de acţiune Shahed-136. Drona a fost doborâtă în orașul Kupiansk.

”Analiza aspectului elementelor de aripă ale dronei ne permite să spunem cu certitudine că Forţele Armate ale Ucrainei au distrus pentru prima dată o dronă iraniană. Este vorba de un UAV kamikaze cu rază lungă de acţiune Shahed-136”, a anunţat Direcţia de comunicare strategică a armatei ucrainene pe Telegram.

🇷🇺 and 🇮🇷: A perfect union of two despots.

