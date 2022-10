O nouă cameră de tortură, descoperită în Herson: ”Ucrainenii au fost îngropați de vii” FOTO

Autoritățile ucrainene au anunțat că au descoperit o ”cameră de tortură” în satul Pisky-Radkivski, din regiunea Harkov, eliberat recent de sub ocupația rusă.

Camera de tortură se afla într-o pivniță, unde ucrainenii capturați au fost ținuți în condiții inumane.

Imagini cu ororile comise de invadatori au fost făcute publice pe Twitter de Anton Gerașenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei. Potrivit acestuia, mulți oameni au fost îngropați de vii.

În fotografii apar, printre altele, o mască de gaze și o cutie care conține dinți de aur care au fost îndepărtați cu forța de la victime.

Tortures such as being buried alive and putting a burning rug into a gas mask were reported.

A box with torn out teeth implants was also found.

📷: Serhii Bolvinov, head Investigator, Kharkiv Police— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 4, 2022