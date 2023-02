Un cane corso al trupelor ucrainene, special antrenat pentru misiuni de salvare și recunoaștere, a devenit eroul unei povești cu totul și cu totul speciale.

Vasya a dispărut în octombrie 2022, fiind găsit de soldații din plutonul lui cu ajutorul unei drone. Câinele rămăsese prins prins într-o capcană de sârmă ghimpată din care nu putea să se elibereze, în apropierea tranșeelor rusești, potrivit Digi24.

Pentru că riscau să fie împușcați, soldații nu au mers să îl salveze imediat, ci au plănuit o acțiune pe timp de noapte. Au rămas extrem de uimiți însă când l-au văzut venind singur înapoi, în trei picioare. Câinele își rosese singur lăbuța pentru a se elibera.

Happy to follow up that Vasyl got a prosthetic paw and is doing well.

📷: Ministry of Defense https://t.co/pKHMUP5eYa pic.twitter.com/CxYnwLIy6y— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 3, 2023