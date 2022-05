Consilierul Rusiei la Geneva, Boris Bondarev, a demisionat, criticând dur invazia țării sale în Ucraina.

Anunțul a fost făcut de avocatul internațional Hillel Neuer, specializat în apărarea drepturilor omului, care a postat pe Twitter și mesajul diplomatului.

”În cei 20 de ani de carieră diplomatică, am văzut diferite schimbări în politica noastră externă, dar niciodată nu am fost atât de rușinat de țara mea ca după 24 februarie anul acesta. Războiul agresiv declanșat de Putin împotriva Ucrainei și, de fapt, împotriva întregii lumi, nu este doar o crimă împotriva cetățenilor ucraineni, dar și, probabil, cea mai gravă crimă împotriva oamenilor din Rusia, cu o literă Z brăzdând toate speranțele și perspectivele pentru o prosperă societate liberă în țara noastră”, a scris Bondarev în demisia sa.

Boris Bondarev: ”Never have I been so ashamed of my country.”

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

🧵: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022