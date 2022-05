Armata ucraineană folosește biciclete electrice pentru a transporta arme antitanc de nouă generație și pentru deplasarea lunetiștilor pe câmpul de luptă.

Încă de la începutul războiului, soldații au fost văzuți pe biciclete electrice, mai ales pe cele din marca ELEEK, notează vice.com

Acest tip de biciclete sunt rapide și mult mai silențioase, astfel că le permit soldaților să efectueze patrule în siguranță sau să se deplaseze rapid în poziție.

Imagini publicate pe Telegram arată că, pentru a transporta lansatoare de rachete antitanc, și bicicletele Delfast au fost modificate.

Contactați pentru comentarii, reprezentanții Delfast din SUA au negat că ar fi vândut Ucrainei biciclete modificate pentru transportul armelor.

„Delfast continuă să sprijine poporul Ucrainei. Lucrăm cu guvernele și cu o comunitate tehnologică mai mare pentru a pune capăt acestui război. Nu am vândut biciclete Delfast și nu am făcut modificări la bicicletele noastre electrice pentru a sprijini nicio acțiune militară. Donăm, de asemenea, 5% din toate vânzările pentru a finanța eforturile umanitare în Ucraina”, a declarat un reprezentant al Delfast din SUA pentru Motherboard.

CEO-ul Delfast, Daniel Tonkopi, este ucrainean. Când imaginile cu bicicletele electrice modificate au apărut pe rețelele de socializare, le-a distribuit pe pagina personală de Facebook și a explicat ce se întâmplă.

„Delfast furnizează armatei ucrainene biciclete electrice încă din prima zi de război. Am transferat biciclete electrice în prima linie, dar nu am vorbit despre asta – facem unele lucruri în liniște. Acum am primit permisiunea de la comandă și publicăm aceste imagini”, a scris el.

Tonkopi a confirmat că firma ajută financiar armata ucraineană prin donații.

Pe lângă transportul lansatoarelor de rachete, bicicletele Delfast ar fi folosite în Ucraina și pentru a muta lunetisții pe câmpul de luptă și pentru a livra rapid provizii medicale.