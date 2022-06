Rusia îl acuză pe Ben Grant, fiul deputatei britanice conservatoare Helen Grant, că a fost implicat în uciderea unui comandant din brigada cecenă în Ucraina, confirmând astfel și decesul acestuia.

Garda Naţională a Rusiei, o forţă cunoscută şi sub numele de Rosgvardia, a precizat într-o declaraţie postată pe site-ul oficial că unul dintre comandanţii săi, luptătorul cecen Adam Bisultanov, a fost ucis pe 26 mai într-o ciocnire cu un ”grup de mercenari din Marea Britanie şi SUA”, care îl includea pe ”fiul unui parlamentar britanic”, Ben Grant, a scrie The Guardian joi, 2 iunie.

Recent, pe internet au apărut un video din timpul luptelor în care apare și Grant.

Fiul deputatei britanice a mers în Ucraina în luna martie, când a declarat pentru The Guardian că a decis să se ofere voluntar după ce a văzut imagini cu un bombardament rusesc asupra unei case în care se auzea un copil ţipând. Bărbatul a spus că a plecat fără să o anunţe pe mama sa unde merge.

În imaginile postate online săptămâna aceasta, Grant, care a luptat şi în Afganistan şi Marina Regală, poate fi auzit spunând ”mergeţi, mergeţi” în timp ce el şi unitatea sa ies dintr-o pădure şi trag cu o rachetă antitanc de tip Matador spre ceea ce pare a fi un transportor blindat rusesc de tip BTR-80.

