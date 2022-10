Un avion militar s-a prăbușit peste un bloc de 9 etaje în Rusia. Incendiul puternic mistuie întreaga clădire VIDEO

Un avion militar s-a prăbușit luni seară, 17 octombrie, peste o clădire rezidențială din regiunea rusă Krasnodar.

Potrivit presei, accidentul a avut loc în orașul Eisk, iar blocul peste care a căzut are 9 etaje.

Piloții au reușit să se catapulteze.

După prăbușirea avionului s-au auzit mai multe explozii, clădirea fiind cuprinsă de un incendiu puternic.

Ministerul rus al Apărării a confirmat accidentul, susținând că avionul s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament.

Potrivit jurnalistului BBC Francis Scarr, avionul era încărcat cu muniție.

Judging by the bangs, it was loaded up with ammunition

