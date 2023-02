Un bombardier rusesc Su-24 al grupului Wagner a fost doborât de ucraineni în în zona Bahmut.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă că avionul a fost lovit de proiectile în partea din spate, suferind avarii majore, care îl țin blocat la sol.

It managed to get back to base but is very unlikely to fly again any time soon. pic.twitter.com/1MtLtNALF2— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 14, 2023