Nou atac al Ucrainei pe teritoriul Rusiei. Un turn de observație din Belgorod a fost doborât de o dronă kamikaze VIDEO

Ucrainenii au lansat un nou atac pe teritoriul Rusiei.

Un videoclip cu momentul atacului a fost redistribuit pe Twitter de Anton Gherașenko, consilier în cadrul Ministerului ucrainean de Interne.

Potrivit acestuia, un turn de observație din regiunea Belgorod, folosit probabil pentru monitorizarea pozițiilor militarilor ucraineni, a fost atacat cu o dronă.

Oficialul ucrainean scrie că atacul a fost realizat cu o dronă kamikaze, fără a preciza dacă este vorba de „Switchblade”, primită de la SUA.

