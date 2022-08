Nouă ucraineni, printre care patru copii, au fost răniți sâmbătă, 20 august, într-un bombardament rus asupra orașului Voznesensk, situat în apropiere de o centrală nucleară, în regiunea Nikolaev, potrivit AFP.

Copiii,cu vârste cuprinse între trei şi 17 ani, ”se află toţi într-o stare gravă”, a scris pe Telegram guvernatorul regional Vitali Kim, precizând că o fată şi-a pierdut un ochi în urma atacului.

Voznesensk se află la aproximativ 20 de kilometri de centrala nucleară ucraineană Privdenukrainsk.

În atac au fost distruse un bloc și mai multe case, a transmis într-o postare pe Facebook Serviciul de stat pentru situaţii de urgenţă.

Regiunea Nikolaev, bombardată cu regularitate de către ruşi, se învecinează cu regiunea Herson, ocupată aproape în întregime de armata lui Vladimir Putin încă de la începutul invaziei, în februarie.

”Voznesensk. Ţara teroristă numită Rusia a lovit un bloc. Sarcina noastră este să facem astfel încât nu doar actuala generaţie de ruşi să fie trasă la răspundere, dar şi copiii şi nepoţii lor. Rusia va plăti totul”, a scris, pe Telegram, și şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak.

Ucraina a anunțat că a doborât patru rachete Kalibr lansate de Rusia și i-au bombardat o bază militară

Tot sâmbătă, armata ucraineană a anunțat că a doborât patru rachete ruse de croazieră de tip Kalibr în apropiere de oraşul Dnipro, în zona central-estică, lansate de la Marea Neagră cu un sistem de apărare antiaeriană de tip S-300.

Ivan Fedorov, primarul în exil al Melitopolului, un oraş din regiunea Herson, a anunţat, tot sâmbătă, pe Telegram, că ucrainenii au bombardat o bază militară rusă în acest oraş ocupat.

