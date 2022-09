Răzbunarea lui Putin pentru eșecul de pe front. 8 rachete, lansate asupra orașului natal al lui Zelenski VIDEO

Rusia a lansat miercuri, 14 septembrie, opt rachete asupra orașului ucrainean Krivoi Rog, din sudul-estul țării, relatează The Guardian.

Potrivit oficialilor ucraineni, rachetele au vizat structurile hidraulice.

În urma daunelor provocate, nivelul apelor râului Inguleț a început să crească, reprezentând o amenințare serioasă pentru oraș.

”Astăzi, forțele rusești și-au trimis numărul maxim de arme asupra unor structuri hidrotehnice”, a scris pe Twitter Kirilo Timoşenko, şeful adjunct al administraţiei prezidenţiale de la Kiev.

Russia obviously wants to cause a crisis situation, - deputy head of Presidential office Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/t7jf6E1qT0— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 14, 2022