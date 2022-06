Odesa, atacată de ruși cu 14 rachete în 3 ore. Un depozit de alimente a fost distrus FOTO

Rușii au reluat luni, 20 iunie, atacurile cu rachete asupra regiunii Odesa.

Potrivit Comandamentului operațional „Sud” al armatei ucrainene, în decurs de trei ore, invadatorii au lansat 14 lovituri cu rachete asupra orașului și regiunii.

Rachetele rusești ”Onyx” au fost lansate din Crimeea. Unele dintre ele au fost distruse în aer, a precizat sursa citată.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

The operational command "South" claims that the invaders launched 14 missile strikes on the city and region within three hours. pic.twitter.com/r5uzhZhqSh— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022