Dovada că Rusia minte. Momentul atacului la mall-ul din Kremenciuk, făcut public de Zelenski VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut publice imagini cu atacul rușilor asupra mall-ului din Kremenciuk.

În mesajul postat pe Facebook, Zelenski a precizat că Rusia a lansat asupra țării sale peste 2.810 rachete.

”Avem toate dovezile a ceea ce trupele ruse fac împotriva poporului nostru.

O astfel de dovadă este în videoclip.

Racheta rusească a lovit acest obiectiv intenţionat. Este clar că aşa au fost ordinele. Este clar că ucigaşii ruşi au primit coordonatele exacte pentru această lovitură de rachetă.

Rusia a vrut să omoare cât mai mulți oameni într-un oraș liniștit, într-un mall obișnuit.

Pentru acest act de terorism, ca și pentru toate celelalte, trebuie să plătească. Pe câmpul de luptă din Ucraina, prin întărirea sancțiunilor și, bineînțeles, în tribunal”, a spus el în mesajul video.

