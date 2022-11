Autoritățile proruse anunță că Ucraina a lansat un atac în Crimeea. Două drone ar fi fost doborâte VIDEO

Peninsula ucraineană Crimeea, aflată sub controlul Rusiei, a fost vizată de un atac cu dronă marţi, 22 noiembrie, iar forţele ruse se aflau ”în alertă”, potrivit autorităţilor instalate de către Kremlin, relatează AFP.

”Are loc un atac cu drone”, a scris într-o postare pe Telegram guvernatorul regiunii administrative Sevastopol din Crimeea, Mihail Razvojaiev.

This is reported to be Trade pavilions on fire right now on Khrustalny Beach in #Sevastopol

I cannot verify the video and although I do think it's likely genuine it's possible it could be caused by a falling drone rather than a successful hit. pic.twitter.com/mMKy60usVN— Tim White (@TWMCLtd) November 22, 2022