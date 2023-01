Momentul când un grup de mercenari Wagner a fost anihilat în Soledar, în urma unui atac coordonat din dronă VIDEO

Militarii ucraineni au făcut public un nou videoclip cu un atac asupra unui grup de mercenari Wagner.

În înregistrare se observă cum mercenarii sunt urmăriți de ucraineni cu ajutorul dronelor, înainte de a deschide focul cu mitraliere asupra lor.

Inițial, mercenarii au încercat să ocupe o poziție în spatele unui dâmb, dar, pentru a evita tirul ucrainenilor, s-au retras după niște ziduri de beton. Ucrainenii au transmis însă artileriei coordonatele lor și aceasta a tras câteva salve de precizie.

Wagnerites came under crossfire with large-caliber machine guns inflicting casualties on the them, finished with an artillery strike. pic.twitter.com/YzT0Mv71Rh— Dmitri (@wartranslated) January 11, 2023