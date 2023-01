NATO și UE își consolidează cooperarea în fața agresiunii Rusiei. Acordul istoric semnat la Bruxelles VIDEO

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au semnat marţi, 10 ianuarie, la sediul Alianţei Nord-Atlantice de la Bruxelles, Declaraţia Comună de Cooperare NATO-UE.

Cei trei lideri au anunțat că NATO și UE sunt hotărâte să își consolideze parteneriatul și au făcut apel la întărirea sprijinului acordat Ucrainei.

”Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a apropiat UE şi NATO. Prin Declaraţia de azi, vrem să ne aducem cooperarea la nivelul superior, pentru a asigura pacea şi stabilitatea”, a declarat preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Today with the new Joint Declaration we are bringing our partnership to the next level.

We will deepen our excellent cooperation and expand it to new areas ↓ https://t.co/X6oWqOsXoi— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2023