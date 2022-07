Lumea a uitat realitățile armelor nucleare. Stabilizarea "echilibrului terorii" a dispărut

În 1990, teama de izbucnire a unui război nuclear între cele două superputeri ale lumii, SUA și Rusia, s-a retras și mulți sperau că armele nucleare, deși vor mai exista, nu vor mai fi esențiale pentru politica internațională. Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a declarat în iunie 1991 că „riscul unui război nuclear global a dispărut practic”.

Astăzi, la peste 30 de ani, bombele nucleare sunt din nou în atenție. Teama de un război nuclear între Statele Unite și Rusia a revenit cu răzbunare. Ca urmare a invaziei brutale a Ucrainei de către Rusia și a amenințărilor nucleare alarmante ale oficialilor ruși, lumea este mai aproape de utilizarea armelor nucleare din disperare – sau din accident sau calcul greșit – decât oricând de la începutul anilor 1980.

Războiul Rusia-Ucraina servește ca o amintire dură a unor vechi adevăruri despre armele nucleare: există limite pentru protecția pe care o oferă descurajarea nucleară. (Armele convenționale utilizabile vă pot oferi mai multă protecție.) Într-o criză, descurajarea este vulnerabilă, nu automată și autoaplicabilă. Există întotdeauna șansa să eșueze.

În primele decenii de după cel de-Al Doilea Război Mondial, mulți lideri militari și politici americani, precum și o mare parte a publicului, se așteptau sau se temeau că armele nucleare vor fi folosite din nou. Hiroshima și Nagasaki au făcut vizibile pentru toți ororile bombardamentelor atomice. Ideea că războiul nuclear ar putea avea loc în orice moment a pătruns în societatea americană. Multe clădiri din epoca Războiului Rece – inclusiv școli, aeroporturi și chiar moteluri – au fost construite cu un adăpost antiatomic în subsol. Instrucțiunea de a „ghemui și acoperi" în cazul unui atac nuclear (în loc să alergi la o fereastră pentru a privi afară) a devenit parte a exercițiilor de apărare civilă din SUA pe care fiecare cetățean american, inclusiv școlarii, a fost încurajat să le practice.

Filme precum On the Beach (1959), o piesă de science-fiction post-apocaliptică, au descris o lume anihilata de războiul nuclear. Strategii militari precum Herman Kahn, una dintre inspirațiile istorice pentru personajul nebun din titlul comediei negre clasice a lui Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, au făcut prozelitism despre „gândirea de neconceput” – nevoia de a ne gândi la modul în care vom lupta și vom supraviețui unui război nuclear. Evenimente precum criza rachetelor din Cuba au făcut ca aceste temeri să fie palpabil reale. Timp de 13 zile, în octombrie 1962, lumea s-a apropiat cel mai mult de războiul nuclear. Mulți oameni la acea vreme credeau că lumea era pe cale să se sfârșească în nori sub formă de ciupercă.

Totuși, în aceeași perioadă, s-au dezvoltat norme de reținere. Un tabu nuclear – o inhibiție normativă împotriva primei utilizări a armelor nucleare – a apărut ca rezultat atât al intereselor strategice, cât și al preocupărilor morale. O mișcare antinucleară la nivel global, împreună cu statele non-nucleare și Națiunile Unite, au căutat în mod activ să stigmatizeze armele nucleare ca arme inacceptabile de distrugere în masă. După criza rachetelor cubaneze, Statele Unite și Uniunea Sovietică au urmărit, de asemenea, acorduri de control al armamentului pentru a ajuta la stabilizarea „echilibrului terorii”. Aceste norme de reținere nucleară au contribuit la promovarea tradiției de acum aproape 77 de ani de neutilizare a armelor nucleare, cea mai importantă caracteristică a erei nucleare.

Dar astăzi, majoritatea acestor acorduri de control al armamentului au fost rupte, iar statele cu arme nucleare sunt din nou angajate în curse costisitoare de înarmări. Ne aflăm într-o perioadă de exces nuclear mai degrabă decât de reținere. Toate acestea ne aduc la momentul actual și la marea întrebare care vine brusc în mintea tuturor: Liderii ruși împărtășesc tabuul nuclear? Președintele rus Vladimir Putin ar folosi o armă nucleară în războiul din Ucraina?

Cu siguranță el dorește ca lumea – și în special Statele Unite – să creadă că ar putea. În ziua în care a anunțat începutul unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, Putin a avertizat că orice țară care ar încerca să se amestece în război se va confrunta cu „astfel de consecințe pe care nu le-ați experimentat niciodată în istoria voastră”, pe care mulți le-au considerat a fi un amenințare nucleară voalată. Alți oficiali ruși au făcut declarații similare în timpul războiului.

Până acum, este probabil ca aceste amenințări să vizeze mai mult descurajarea NATO decât utilizarea propriu-zisă. Se pare că Rusia nu a crescut nivelul de alertă al forțelor sale nucleare, ci mai degrabă a activat un sistem de comunicații care ar putea transmite un ordin de lansare. Oficialii ruși sunt cu siguranță conștienți de faptul că orice utilizare a armelor nucleare ar aduce consecințe devastatoare pentru Rusia și pentru Putin însuși, inclusiv condamnare pe scară largă și oprobriu global. Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei în Statele Unite, a susținut la începutul lunii mai: „Țara noastră este cea care în ultimii ani a propus cu insistență colegilor americani să afirme că nu pot exista câștigători într-un război nuclear, așa că nu ar trebui să se întâmple niciodată”. Totuși, riscul ca Putin să folosească o armă nucleară nu este zero și cu cât războiul durează mai mult, cu atât riscul crește, potrivit unei analize Foreign Policy.

Statele Unite și NATO nu au răsplătit nici discursul oficialilor ruși (amenințări nucleare) și nici comportamentul pretins (pregătirea sporită a arsenalelor nucleare), ci mai degrabă au direcționat cantități mari de arme convenționale către Ucraina, promițând în același timp să urmărească răspunderea pentru crimele de război rusești. În ciuda apelurilor împrăștiate din Statele Unite pentru crearea unei „zone de excludere a zborului” peste o parte sau peste toată Ucraina, administrația Biden a rezistat cu înțelepciune. În practică, aceasta ar însemna doborârea avioanelor rusești și riscul să fie declanșat al treilea război mondial.

Cu toate acestea, pe măsură ce războiul se prelungește, Statele Unite ar putea merge într-un război extins și, prin urmare, mai periculos. Performanța militară slabă a Rusiei i-a tentat pe șoimii apărării și pe Războinicii Reci neîmpărțiți să schimbe obiectivele de la a ajuta pur și simplu la prevenirea înfrângerii Ucrainei la, așa cum a sugerat secretarul american al Apărării Lloyd Austin pe 25 aprilie, crearea unei Rusii „slăbite”. Un număr alarmant de comentatori de politică externă, inclusiv ofițeri militari americani pensionați și susținători ai NATO care ar trebui să știe mai bine, au îndemnat administrația Biden să devină mult mai agresivă în a ajuta Ucraina sau chiar să urmărească victoria totală, în ciuda riscului escaladării nucleare.

Folosirea războiului pentru a reafirma hegemonia SUA este un joc periculos. În aer se simte un iz de uitare nucleară. Unul dintre motivele pentru care Războiul Rece a rămas rece a fost că liderii americani au recunoscut că confruntarea cu un adversar cu arme nucleare impune constrângeri asupra acțiunii. Când Uniunea Sovietică a invadat Ungaria în 1956 și Cehoslovacia în 1968, Statele Unite s-au abținut să răspundă cu forța militară. Cu toate acestea, astăzi există o întreagă generație (sau mai multe) de oameni pentru care realitățile înfricoșătoare ale Războiului Rece sunt lucruri care aparțin cărților de istorie, mai degrabă decât experiență trăită. După cum a scris recent istoricul Daniel Immerwahr, „Acesta este primul deceniu în care niciun șef al unui stat nuclear nu își poate aminti Hiroshima”.

Făcând din nou vii pericolele nucleare, războiul Rusia-Ucraina ne amintește nu doar de beneficiile, ci și de riscurile și limitele semnificative ale descurajării nucleare. Descurajarea a împiedicat, probabil, Rusia să extindă războiul în țări NATO precum Polonia și România. Arsenalul nuclear al Rusiei a împiedicat NATO să intervină direct, dar nici nu a reușit să ajute Rusia să ia sau să dețină un teritoriu semnificativ în Ucraina sau să oblige Kievul să se predea. Cel mai important, războiul ne reamintește că controlul escaladării este un gigant necunoscut. Nu avem idee ce s-ar întâmpla dacă ar fi folosită cu adevărat o armă nucleară.

Războiul ne reamintește, de asemenea, că normele sunt în cele din urmă încălcate. În ultimii câțiva ani, numeroase norme pe care cândva le credeam robuste au fost subminate. Normele democrației sunt sub asediu în Statele Unite și în alte părți. Pe plan internațional, statele au erodat normele de integritate teritorială, multilateralism, controlul armelor și dreptul umanitar. Tabuul nuclear, deși este larg împărtășit, este mai fragil decât alte tipuri de norme, deoarece un număr mic de încălcări l-ar distruge probabil.

Unii ar putea argumenta că tabuul și descurajarea sunt robuste, deoarece niciun lider rațional nu ar vedea un beneficiu în declanșarea unui război nuclear. Proeminentul analist în relații internaționale Kenneth Waltz, un susținător al descurajării nucleare, a scris că armele nucleare creează „stimulente puternice pentru a le folosi în mod responsabil”. Problema este că, chiar dacă este adevărat uneori, acest lucru poate să nu fie întotdeauna adevărat. Nu toți liderii pot fi raționali sau responsabili. Această viziune trece cu vederea și posibilitatea ca războiul nuclear să înceapă prin accident, percepție greșită sau calcul greșit. Pe scurt, tabuul nuclear și descurajarea sunt întotdeauna în pericol.

Ceea ce ne readuce la Putin. În 1999, Putin s-a lansat la putere ca prim-ministru al Rusiei, supervizând al doilea război șocant de brutal al țării în Cecenia. De atunci, Rusia sub Putin s-a arătat dispusă să încalce norme internaționale importante, inclusiv cele împotriva cuceririi teritoriale (Crimeea, Ucraina) și împotriva atacului țintelor civile. Distrugând regulile războiului, armata rusă a provocat devastare și cruzime civililor din Cecenia, Siria și acum Ucraina. În Ucraina, Rusia a bombardat cea mai mare centrală nucleară din Europa la Zaporojie, un act nesăbuit care a incendiat o parte din instalație. Astfel de lovituri riscă un dezastru nuclear.

Oficialii ruși au descris identitatea și existența națională a Ucrainei ca pe o amenințare la adresa Rusiei și au folosit un limbaj din ce în ce mai dur în încercarea lor de a „denazifica” Ucraina și de a justifica războiul în fața publicului rus. Pe lângă ceea ce par a fi îngrozitoare crime de război rusești în orașele ucrainene Bucea, Herson, Mariupol și în alte părți, astfel de discuții ridică spectrul genocidului. Liderii care sunt dispuși să se implice în genocid ar putea să nu simtă multe inhibiții în ceea ce privește folosirea unei arme nucleare.

Nu știm ce este în capul lui Putin, desigur. Dar îngrijorarea este că, dacă războiul continuă să meargă prost pentru Rusia, Putin ar putea să folosească o armă nucleară tactică - o bombă cu randament redus concepută pentru a fi folosită pe câmpul de luptă - din frustrare. Deși mai mici decât cele strategice care distrug marile orașe, sunt încă arme termonucleare extrem de distructive, cu toate efectele devastatoare ale bombei de la Hiroshima.

Statele Unite și Ucraina nu au interese identice în acest război. Statele Unite au obligația de a evita un război mai larg care ar putea crește riscul unei confruntări directe dintre SUA și Rusia. Dintre toate lecțiile din trecut, riscul unui război nuclear este unul pe care îl uităm doar cu riscul nostru cel mai profund.