Tehnologia de război digital pe mare îi ajută pe inamicii SUA să evite sancțiunile

Tehnologia de ascundere a locației unei nave, disponibilă anterior doar armatelor lumii, se răspândește rapid în industria maritimă globală, în timp ce guvernele din Iran până în Venezuela - și companiile de transport maritim clandestin de care depind pentru a-și muta produsele petroliere - caută modalități de eludare a sancțiunilor SUA.

Windward, o companie de informații maritime ale cărei date sunt folosite de guvernul SUA pentru a investiga încălcările sancțiunilor, a declarat că din ianuarie 2020 a detectat peste 200 de nave implicate în peste 350 de incidente în care se pare că și-au manipulat electronic locația GPS .

„Acest lucru scapă de sub control în acest moment”, a declarat într-un interviu Matan Peled, cofondatorul Windward și fost ofițer de navă israeliană, potrivit Associated Press. „Nu este condus de țări sau superputeri. Companiile obișnuite folosesc această tehnică. Amploarea este uluitoare.”

Ads

Peled a precizat că autoritățile americane nu au reușit să țină pasul cu răspândirea tehnologiei care a făcut parte din arsenalul de război electronic de zeci de ani, dar abia acum apare în transportul comercial, cu implicații grave pentru securitatea națională, mediul și siguranța maritimă.

Windward a reușit să identifice navele suspecte folosind tehnologia care detectează urmele digitale care nu corespund mișcărilor reale, cum ar fi virajele în ac de păr cu o viteză vertiginoasă sau în derivă sub formă de cercuri perfecte.

William Fallon, un amiral pensionat și fost șef al Comandamentului Pacific al SUA, a declarat că autoritățile americane sunt conștiente de ceva timp de amenințarea reprezentată de manipularea electronică, una dintre provocările de securitate națională din „zona gri”, care trece peste liniile tradiționale militare, comerciale și economice.

„De fiecare dată când poți înșela pe cineva să creadă că ești undeva unde nu ești este îngrijorător”, a spus Fallon, care este acum membru al consiliului de administrație al American Security Project, un think tank de la Washington. „Arată până unde oamenii care nu au niciun scrupul sunt dispuși să meargă pentru a-și atinge obiectivele și ușurința cu care o pot face”.

Ads

Unul dintre exemplele mai flagrante găsite de Windward implică un petrolier de 183 de metri lungime care putea fi urmărit navigând spre Irak, chiar dacă în realitate încărca țiței în Iran, căruia îi este interzis să-și vândă petrolul prin sancțiunile SUA.

Petrolierul a pornit pe 11 februarie 2021 din Emiratele Arabe Unite, raportând destinația sa ca Basra, Irak. Când se afla la 20 de mile marine, sistemul său global de navigație a început să prezinte modele ciudate de derivă. Douăsprezece zile mai târziu, transmisia sa s-a stabilizat și a putut fi urmărită întorcându-se prin strâmtoarea Hormuz la viteză normală de navigare, de această dată fiind complet încărcat cu țiței.

Imaginile din satelit arată că, în timpul călătoriei de două săptămâni, o navă de lungime identică și cu aceeași punte a fost observată la zeci de mile marine distanță, în terminalul petrolier al insulei Kharg din Iran. Acea navă a fost apoi urmărită cu un satelit care a revenit în Emiratele Arabe Unite, cursul său fuzionând cu poziția raportată a navei originale după ce și-a reluat transmisia normală.

Ads

Conform unui tratat maritim al Națiunilor Unite, navele de peste 300 de tone au fost obligate din 2004 să utilizeze un sistem automat de identificare pentru a evita coliziunile și pentru a asista la operațiuni de salvare în cazul unei scurgeri sau al unui accident pe mare. Modificarea utilizării sale este o încălcare majoră care poate duce la sancțiuni oficiale pentru o navă și proprietarii acesteia.

Dar ceea ce a fost proiectat ca un mecanism de siguranță pe mare a determinat și o proliferare a platformelor de observare a navelor precum MarineTraffic.com.

Experții spun că astfel de site-uri web pot fi păcălite cu ușurință, deoarece se bazează parțial pe datele culese de la mii de stații de bază de amatori care funcționează ca scanere radio ale poliției care detectează mișcările maritime. Anul trecut, doi jurnaliști de la Norwegian Broadcasting Corporation au reușit să înregistreze online o stație de bază falsă în apropierea Somaliei și să introducă coordonatele false ale unei nave reale. Câteva secunde mai târziu, locația falsificată a apărut pe MarineTraffic.com.

Ads

„Pentru a reduce erorile și pentru a asigura întotdeauna integritatea datelor, MarineTraffic a introdus o serie de acțiuni-cheie în ultimele luni, în timp ce ne străduim să continuăm securizarea datelor primite”, a declarat Anastassis Touros de la MarineTraffic într-un comunicat. Pașii includ blocarea anumitor stații și adrese IP care transmit în mod constant date false.

În ciuda acestor eforturi de control al calității, volumul mare de date a redus utilitatea unor astfel de platforme open-source, au declarat doi ofițeri de informații americani pentru Associated Press.

Un alt punct mort: China. Implementarea recentă a unei legi dure privind confidențialitatea datelor a redus cu aproape jumătate cantitatea de date terestre privind activitatea maritimă în apele chineze, făcând mai dificilă urmărirea, de la activitatea în porturile aglomerate, cheia la lanțurile globale de aprovizionare, până la mișcările celei mai mari flote de pescuit din lume.

Ads

Cercetătorii de la Global Fishing Watch, care utilizează date din satelit și învățare automată pentru a monitoriza activitatea pe mare, au făcut descoperiri similare cu cele ale lui Windward. Aceștia au identificat 30 de nave ale căror locații, așa cum sunt raportate pe platformele de urmărire a navelor, se aflau în mod regulat în afara razei de acțiune a satelitului care recepționa poziția navei.

Printre navele prinse suspectate că și-au falsificat urmele digitale s-a numărat și Tulip, un petrolier sub pavilion Panama. Timp de aproape șase luni anul trecut, a transmis poziția sa de-a lungul coastei de vest a Africii. Dar satelitul care ar fi trebuit să capteze mișcările navei se afla adesea la mii de mile distanță, sugerând că nava se afla probabil în Venezuela.

Associated Press a obținut documente interne de la compania petrolieră de stat din Venezuela care indică că Tulip a încărcat 450.000 de barili de păcură în primele 15 zile ale lunii septembrie. La fel ca alte câteva dintre navele suspecte, țițeiul a fost achiziționat de o companie-fantomă, M and Y Trading Co., înregistrată în Hong Kong în noiembrie 2020, potrivit documentelor.

Bjorn Bergman, un analist de date pentru Global Fishing Watch și Sky Truth, a spus că încercările de a ascunde poziția unei nave pot fi detectate cu ușurință.

„Deși trebuie să rămânem vigilenți, operatorii de nave care aleg să-și manipuleze datele vor ajunge să pună singuri în lumină activitățile lor”, a spus el.

Dintre cele 200 de nave identificate de Windward cu modele similare de înșelăciune, marea majoritate nu au prezentat niciun alt semnal roșu sau doar câteva semnale roșii clasice, cum ar fi dezactivarea sistemelor de urmărire a navei, falsificarea statului de pavilion al unei nave sau schimbarea constantă a proprietarului de la o companie-fantomă la alta.

Aceste practici de transport maritim au devenit indicii clare pentru o posibilă implicare în evitarea sancțiunilor și sunt descrise ca atare într-un aviz din 2020 al Departamentului de Stat și Trezorerie al SUA și al Pazei de Coastă a SUA.