Aplicăm pentru amânarea ratelor prin moratoriu? Relaxare (la mare) sau autodisciplină?

Coaliția de guvernare a României a decis că începând cu 1 iulie 2022 va exista din nou posibilitatea de a amâna plata ratelor pe fondul creșterii prețurilor în contextul actual. Această măsură ar trebui să se aplice acelor persoane fizice și juridice care se confruntă cu dificultăți la rambursarea creditelor.

Până la momentul scrierii acestui articol, nu se cunosc regulile de aplicare ale noului moratoriu.

Un principiu sănătos din poporul român zice: „nu lăsa pe mâine, ce poți face azi”.

Pentru cei care se confruntă cu dificultăți la plată, majoritatea instituțiilor financiare oferă în mod standard opțiuni temporare de neplată pentru acest gen de situații. Totodată, o astfel de măsură suplimentară propusă de coaliția de guvernare, probabil ca este binevenită.

Însă, există și scenariul ca unora dintre noi să le treacă prin cap un gând de genul: „ah, ce bine că-mi pot amâna ratele, și-așa n-am mai fost în concediu de dinaintea pandemiei, ce-ar fi sa găsesc o modalitate prin care să-mi suspend obligațiile de plată a creditelor și să merg în vacanță”. Ca vorba ceea: „mă întorc la tine iar și iar mare albastră..., neagră, roșie, verde (daca mă gândesc la o mare... câmpie, pădure etc...) și văd eu cu ratele mai încolo”. Sau poate exista un alt gând care sa-mi zică: „n-ar strica să-mi amân ratele, poate mai scade ROBOR-ul/IRCC-ul între timp”.

Eh, aici, presupunând că putem aplica pentru moratoriu, am putea cădea într-o capcană. Atenție, această facilitate reprezintă doar o „amânare”, adică în loc să-mi plătesc creditul în 24 de luni – cât să presupunem că mi-a rămas de achitat, îl voi plăti în 24 + 9 luni (dacă aplic/mă calific pentru maximul perioadei) – 33 de luni. Deci, nu fac altceva decât să-mi cresc costul creditului cu dobânda aferentă perioadei suplimentare de 9 luni. În mod firesc, instituția financiară va calcula dobânzi pentru perioada adițională pe care mi se acordă creditul. Astfel, efectul acestei amânări va fi că rata mea lunară de plată va crește.

Însă, totul este relativ. Poate că inclusiv o astfel de abordare de amânare, indiferent de motiv, poate funcționa cu o condiție: să planific bugetul. Iar pentru a avea toate detaliile, e nevoie sa obțin de la bancă/instituția financiară o simulare a noii mele rate. Apoi să-mi fac calculul să văd cât mă va costa această amânare de rate.

Ulterior, îmi fac o estimare de buget pentru următoarele 12 luni, în care țin cont de cheltuielile crescute cu utilitățile de la iarnă, de costurile neprevăzute care ar putea să-mi apară (de exemplu, in baza istoricului de viață, știu că din când în când, am o problemă cu mașină sau am de făcut niște analize de sănătate sau am de suportat niște cheltuieli excepționale – spitalizare, înmormântări etc). Iar dacă în baza acestei estimări, îmi pot asuma o creștere a costului de credit, atunci da, pot urma vechiul îndemn „carpe diem” (sau „yolo” al zilelor noastre) și să decid poate chiar să merg în mult visata vacanța în Rio, pe care din cauza pandemiei am amânat-o de trei ori.

Cheia este: am analizat, am calculat, mi-am asumat – am decis in cunoștință de cauză

Eu unul am primit „cadou” de 1 iunie, ziua copilului, un mesaj prin care asociația de proprietari m-a informat că de la 1 martie 2022, Termoenergetica a majorat costul giga caloriei de la 143,85 RON la 392,70 RON, adică cu 172%. Altfel spus, începând cu luna aprilie a.c., costul meu de apă caldă/agent termic va fi de trei ori mai mare. Astfel, mă gândesc serios că mai bine mă duc la mare, decât să mai fac atâtea băi cu apă caldă in viitor.

Pe final iți las niște întrebări care sper să-ți fie utile:

Înainte să aplici pentru moratoriu, ai verificat dacă iți asumi un cost crescut al creditului, ca să poți să mergi sa asculți, în voie, pe viu cum „vorbește marea”?

Ți-ai făcut un calcul să vezi cât o să te coste cheltuielile cu întreținerea la iarnă?

Știi cum o să-ți arate bugetul de venituri și cheltuieli pentru următoarele 12 luni?

