Elon Musk acuză mass media de rasism împotriva albilor şi asiaticilor

Miliardarul Elon Musk a acuzat duminică mass-media de rasism împotriva albilor şi asiaticilor, după ce ziarele americane au renunţat la un autor de caricaturi care a făcut comentarii rasiste despre americanii de culoare, informează Reuters.

Los Angeles Times, Washington Post şi USA Today s-au numărat printre ziarele care au renunţat la seria de caricaturi „Dilbert”, după ce creatorul său, Scott Adams, a spus că americanii de culoare sunt un grup de ură şi a postat comentarii rasiste pe canalul său de YouTube miercuri.

În răspunsuri la tweet-urile despre controversă, şeful Tesla (TSLA.O) şi Twitter a spus că mass-media a fost de multă vreme rasistă împotriva persoanelor care nu sunt albe, dar acum sunt „rasişti împotriva albilor şi asiaticilor”.

„Poate că pot încerca să nu fie rasişti”, a scris Musk pe Twitter.

Same thing happened with elite colleges & high schools in America.

Maybe they can try not being racist.— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023