Drama teribilă a unui sportiv român campion european: „Anul trecut stăteam la capul surorii mele decedate!”

Rareș Șipoș, campion european pentru România la tenis de masă, vorbește pentru prima dată despre tragedia pe care el și ai lui o trăiesc de aproape un an, atunci când sora de doar 16 ani a sportivului a murit într-un accident de mașină.

Dacă ar putea, jucătorul de tenis de masă ar șterge din calendar luna iulie a anului trecut.

„Stăteam la capul surorii mele decedate și îmi țineam cei doi părinți plânși în brațe și mă uitam așa în sus. Nu plângeam pentru că eram șocat și mă întrebam de ce merit eu să pățesc asta. Am aflat și răspunsul, dacă îl cauți, îl primești”, spune Rareș Șipoș, component al echipei naționale de seniori de tenis de masă a României, campion european la juniori.

La aproape un an de la tragedie, dintr-un copil de 20 de ani, Rareș a devenit bărbat.

„Acum sunt împăcat, doliul îl am în mine, nu e zi în care eu, mama și tata să nu ne gândim la sora mea. Cu doliul voi trăi în mine toată viața”, a completat Rareș.

Pentru a face față durerii, Rareș a lucrat foarte mult la partea mentală. „Sunt propriul meu psiholog. Dimineața, când mă trezesc, îmi pun dușul rece pe cap 4 minute. Respir și merg înainte, nu e niciun secret, fac dușuri reci în fiecare zi”, a adăugat el.

Pe plan profesional, 2022 a fost unul foarte bun pentru Rareș. Aflat în primul an de seniorat, sportivul a câștigat titlul național la seniori și se pregătește de cea mai tare competiție la care va participa în luna august, Campionatele Europene de seniori de la Munchen.

„Cred că am evoluat mult ca joc. Sunt la început de drum, acum am o imagine clară cu ce aș vrea eu să fac. Mă simt foarte pregătit și am încredere că pot să-mi înving orice adversar. La fel cum am avut răbdare cu mine să trec de depresie și să îmi revin, la fel trebuie să am răbdare și cu sportul pe care îl fac”, a precizat sportivul.

Deși atât de tânăr și greu încercat de viață, Rareș Șipoș reușește de fiecare dată să aibă un zâmbet larg pe față. „Nu am ales eu să reacționez așa. Eu am făcut tot ce a ținut de mine pe partea mentală să devin așa. Nu pot să judec pe nimeni, sunt oameni care au pățit exact ce am pățit și eu și au reacționat diferit. Sunt mândru și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că am devenit așa. Vreau să devin în fiecare zi și mai bun și din fiecare lucru pe care îl trăiesc să învăț o lecție”, a afirmat Rareș Șipoș, component al echipei naționale de seniori de tenis de masă a României, campion european la juniori.

Săptămâna trecută, Rareș Șipoș a participat la un turneu foarte important, în Croația, WTT Contender Zagreb, unde a venit din primul tur de calificare și a terminat în primii 16. Sportivul a fost surpriza din delegația României.

„Este prima mea calificare pe un tablou principal la un turneu de așa anvergură. Am reușit să îl înving pe numărul 35 mondial, Robert Gardos. Am pierdut în optimi, împotriva lui Ricardo Walther, campionul european cu echipa Germaniei”, a explicat Rareș Șipoș.

Între 13-21 august, sportivul va fi prezent alături de colegii și colegele sale din loturile de seniori de tenis de masă ale României la Campionatele Europene de la Munchen.