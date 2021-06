Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, are o pozitie critica la adresa presedintelui liberal Ludovic Orban, despre care spune ca are "zero sanse" sa revina la Palatul Victoria in functia de premier.

Reactia lui Rares Bogdan vine dupa ce Ludovic Orban a declarat duminica, 27 iunie, ca cel care este ales presedinte al PNL trebuie sa fie si premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii.

"Domnul Tapu (senatorul Eugen Tapu-Nazare, presedintele interimar al PNL Neamt - n.r.) spunea ca premierul trebuie sa fie si presedintele partidului. Eu spun altceva, ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier", a spus presedintele PNL, Ludovic Orban, duminica, intr-o conferinta de presa la Piatra Neamt.

A doua zi, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat intr-un interviu pentru Epoch Times Romania ca observa o "nervozitate a dlui Orban in ultimele zile", adaugand ca motivul este ca ar umbla singur prin tara sa-si faca o echipa.

"Observ o oarecare nervozitate a dlui Orban in ultimele zile, si o crestere in intensitate a declaratiilor dupa o perioada scurta de acalmie. Cred ca stiu motivul acestei nervozitati. E din cauza a ceea ce se intampla in interiorul partidului unde tot mai multa lume se indreapta spre aripa reformatoare si a faptului ca umbla aproape singur prin tara deoarece nu are o echipa constituita... si vorbeste de tot partidul", a afirmat Rares Bogdan.

Liberalul a subliniat apoi ca Orban are "zero sanse" sa se intoarca la Palatul Victoria.

"Sa se intoarca la Palatul Victoria, ii transmit ca are sanse zero! A avut toate sansele din lume sa stea cinci ani! A avut toate sansele din lume ca intr-un an si doua luni de guvernare sa faca tot ce e omeneste posibil ca partidul sa stea 9 ani la guvernare, nu cinci. Cum si-a jucat sansele... sigur, a avut si pandemia, a avut... dar eu cred ca daca discuta mai mult cu partidul, daca avea o atitudine mai deschisa si nu autocratica, lucrurile stateau complet diferit.", a conchis europarlamentarul liberal.